Собака Альфа помогла раскрыть кражу в Приморье

В селе Варфоломеевка злоумышленник через открытое окно проник в усадьбу, откуда похитил дорогостоящий телевизор и скрылся. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России "Арсеньевский", в ходе осмотра места происшествия полицейская собака по кличке Альфа взяла след. В последствии в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в хищении чужого имущества.

В отделе полиции ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов местный житель дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.

На фото - старший лейтенант полиции Сергей Ковалев со своей служебной собакой

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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