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Собака Альфа помогла раскрыть кражу в Приморье

Собака Альфа помогла раскрыть кражу в Приморье

Фото: Пресс-служба МО МВД России "Арсеньевский"
Старший лейтенант полиции Сергей Ковалев со своей служебной собакой
Старший лейтенант полиции Сергей Ковалев со своей служебной собакой
Служебная собака по кличке Альфа
Служебная собака по кличке Альфа

В селе Варфоломеевка злоумышленник через открытое окно проник в усадьбу, откуда похитил дорогостоящий телевизор и скрылся. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России "Арсеньевский", в ходе осмотра места происшествия полицейская собака по кличке Альфа взяла след. В последствии в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в хищении чужого имущества.

В отделе полиции ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов местный житель дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.

На фото - старший лейтенант полиции Сергей Ковалев со своей служебной собакой


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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