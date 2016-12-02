Житель Приморья устроил наркопритон у себя в гараже

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Пожарскому району в ходе операции «Мак-2019» задержали гражданина, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, организации притона и систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Пожарскому краю, неработающий 35-летний житель Пожарского района неоднократно предоставлял помещение гаража наркозависимым гражданам для употребления наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли металлическую банку с веществом растительного происхождения. После проведения экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - канабисом (марихуаной) массой около 7 граммов, что является значительным размером.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что заготовил наркотическое вещество и хранил для собственного употребления.

В отношении 35-летнего жителя Лучегорска подразделением дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные изготовление, хранение и переработка наркотических средств).

В первом случае санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, во втором - до трех лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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