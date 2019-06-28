







Во Владивостоке продолжается масштабная работа по преображению дворов. Глава города Олег Гуменюк посетил пять объектов, которые принимают участие в программе «1000 дворов».

- Все хорошо, лучше чем было.

А станет еще лучше. Сегодня ремонт завершен по 32 адресам, еще по 11 работы продолжаются. Всего в программе принимают участие более трехсот домов. Любовь Антипова — старшая по дому номер 17 на ул. Чкалова, говорит, что в программу попасть было не сложно. Она и другим советует быть активнее. Ведь самостоятельно отремонтировать дорогу или установить детскую площадку намного труднее.

Любовь Антипова, старшая по дому №17: «Компания хорошо, очень быстро все установила. Мы и в следующем году будем подавать документы, чтобы снова участвовать. Очень хотим отремонтировать придомовую дорогу».

Чтобы обсудить детали работ, глава города встретился с жителями. Так по улице Кирова, 8, вот-вот должны были начать асфальтировать придомовую дорогу, но помешали грунтовые воды. Решение нашли, вместе с подрядчиком — сделать дополнительный дренаж, чтобы вода уходила.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Жители что запланировали, они знают, и так должно быть».

Напомню, по губернаторской программе «1000 дворов» работы ведутся для жителей бесплатно. По итогам приема заявок, победителями проекта стали жители 317 домов Владивостока, им вручили сертификаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]