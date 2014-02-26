Экс-пограничник рассказал, как в Приморье поймали иранцев, которые очень хотели в Японию
Шестерых граждан Ирана задержали в порту Владивосток при попытке переправиться в Японию на морском судне. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на prim.news, об этом случае из практики рассказал полковник в отставке, бывший начальник отдела пограничного контроля управления ФСБ России по Приморскому краю Владимир Противень.
«Был случай уже здесь, во Владивостоке, я командиром был, когда поступила информация, что на отходящем судне могут укрыться граждане Ирана. Они активно стремились попасть в Японию, куда въезд им был закрыт. В досмотровой группе нас было 12 человек. Раз прошли все судно — чисто. По второму кругу — безрезультатно. И все же нашли место, где укрылись шестеро иранцев. Установлена была там дополнительная фальшивая переборка. Это было сделано во время ремонта судна. Но наши ребята показали свой профессионализм», — рассказал Владимир Противень в интервью газете "Служу России!".
При этом полковник в отставке не стал уточнять, когда именно это произошло.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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