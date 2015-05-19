Среднемесячная зарплата владивостокцев приближается к 60 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) за год подросла на 8,3%. В январе-апреле 2019 года она составила 58578,8 рублей (108,3% к январю-апрелю 2018 года), что в 4,3 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (за первый квартал 2019 года – 13578 рублей). Об этом говорится в экономическом мониторинге, опубликованном на сайте городской администрации.

Реальная заработная плата составила 103,4% к январю-апрелю 2018 года.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) в январе-апреле 2019 года составила 165,94 тыс. человек (101,2% к аналогичному периоду 2018 года). При этом 1 июня 2019 года численность официально зарегистрированных безработных составила 0,7 тыс. человек (113,3% к 01.06.2018). Организациями города было заявлено о наличии 34952 вакансиях, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 2,6 человека, говорится в отчете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]