На Маяке снесут пит-стопы, кафе с морепродуктами и киоск с бельгийскими вафлями

Во Владивостоке городские власти продолжают выявлять самовольно установленные сооружения. На этот раз в список нелегальных попали объекты возле Токаревской косы, включая ларьки «Бельгийские вафли», «Хитрый лис» и Melange, а также кафе Sea Food,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

На официальном сайте администрации Владивостока опубликовано распоряжение о сносе самовольных построек и переносе незаконных объектов в черте городского округа. Комиссией утвержден перечень из 146 незаконных сооружений, включающий гаражи, вагончики, заборы и даже бесхозные авто. Из наиболее примечательных нелегальных НТО в черном списке оказались популярные кафе и ларьки с едой в районе Токаревской косы, ведущей к маяку гидрографической службы ТОФ.

Так, популярный ларек «Бельгийские вафли» (10 квадратных метров), где на протяжении нескольких лет продавались десерты по утонченным европейским рецептам, оказался вне закона. Теперь коммерсантам придется искать новое место для торговли, а перед этим оформлять документы для получения разрешения на свою деятельность в новом месте, если они того пожелают.

Попала под снос и точка сети Melange Café (также 10 «квадратов»), кофейни которой расположены по всему городу. По этой причине горожанам придется искать новые места, где можно купить прохладительные и горячие напитки, коктейли и десерты.

Демонтажу подлежит и кафе Sea Food, специализирующееся на приготовлении блюд из морепродуктов. Его площадь – 175 квадратных метров. Здесь ранее можно было полакомиться рыбой, мясом краба, гребешком, устрицами, трепангом и мидиями, выловленными, как написано на баннерах, в Японском море. Точка общепита даже организовывала доставку еды на катера.

Дотянулась рука администрации и до деревянного пит-стопа «Хитрый лис» (60 «квадратов»). Здесь отдыхающие горожане и туристы обычно покупали кофе, чай, а также блюда европейской и итальянской кухни.

Как сказано в распоряжении администрации города, перечисленные объекты НТО были установлены самовольно, а значит, их хозяева нарушили законодательство РФ, нормы Земельного и Гражданского кодексов. Решение о сносе уже принято. Его будет осуществлять подведомственное мэрии муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий» за счет средств бюджета Владивостокского городского округа. Хранение демонтированного и вывезенного имущества тоже ляжет на плечи СГТ.

Отметим, что по муниципальному правовому акту от 10 мая 2006 года № 30 МПА процесс демонтажа может затянуться более чем на месяц. Обычно в таких случаях власти уведомляют собственника, который должен осуществить снос самостоятельно. Если этого не происходит, уполномоченный орган не позднее одного месяца со дня истечения срока демонтажа обращается в специально созданную комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков. Она и должна объявить срок освобождения участка. Если этого не происходит, мэрия осуществляет принудительный снос по самостоятельно установленным срокам. В нынешней ситуации власти уже приняли решение о демонтаже своими силами, а значит, объекты должны быть убраны в порядке очереди.

Напомним, во Владивостоке борьба с незаконными торговцами сувениров, еды и владельцами аттракционов началась в мае 2018 года по инициативе экс-мэра Виталия Веркеенко. Так, властям частично удалось освободить территорию прогулочной зоны набережной Спортивной гавани, хотя продавцы порой плюют на закон, возвращаясь торговать на свой страх и риск. Была очищена от киосков с шаурмой улица Адмирала Фокина. Однако порой власти заходили слишком далеко. Так, например, в 2018-м едва не был снесен серф-лагерь на мысе Ахлестышева, который попал в список незаконных точек вместе с шашлычной, но когда об этом узнал глава города, то пообещал серферам помочь легализовать деятельность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]