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Эффектная брюнетка возглавила департамент культуры Приморья

Эффектная брюнетка возглавила департамент культуры Приморья

Фото: http://adm-ussuriisk.ru

На должность директора краевого департамента культуры назначена Елена Бронникова. Соответствующий приказ подписала первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Согласно документу, Елена Бронникова вступила в должность с 27 июня 2019 года. Ранее обязанности директора департамента исполняла Анна Гоголева, которая останется заместителем руководителя ведомства.

Елена Николаевна Бронникова родилась в Уссурийске. В 1991 году окончила Уссурийский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». В 1994-2004 годах работала в школе № 25 Уссурийска. В 2004 году назначена заведующей методическим кабинетом.

В 2006-2011 годах работала в управлении образования администрации УГО главным специалистом, начальником отдела. В 2011-2015 годах – начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа. С ноября 2015 года работала заместителем главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам социальной сферы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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