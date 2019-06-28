"Приморье - территория дружбы. Специальный репортаж": армянское гостеприимство и украинское песнопение

Душа армянской кухни в сердце Чугуевского района. Ароматный кавказский лаваш и легендарная долма - давно знакомы жителям и гостям села Уборка. О национальной армянской кухне, о том, какое место в ней занимает любимый приморский продукт — молоко — специальный репортаж Ольги Артемовой.

Армянское гостеприимство — вовсе не миф. Если приглашают, долго не отпустят, даже если живут в приморской глубинке. Вся Уборка знает Акопянов. И постепенно селяне поняли и приобщились к дружелюбному кодексу. А в нем - человек, который переступил порог дома армянина — практически родственник. Лучшее место за столом — ему. Для него сварят кофе и расскажут все секреты национальной кухни, пока хозяйки будут готовить традиционные блюда. На этот раз, для гостей из Владивостока, к тому же телевизионщиков - овощное рагу, курица, свежая зелень, фрукты. И, конечно, армянский хлеб. Акопяны 25 лет назад искали в Приморье покоя, после череды потрясений на Родине. И масштабная природная катастрофа, и политические бури — родители хотели сберечь детей. Взрослые мужчины работали на стройке, в Яковлевском районе, возводили фермы. Глава семейства, портной по профессии, шил одежду. А Эдгар, тогда еще 18-летний юноша, брался за всё, что приносило пусть небольшой, но доход. А теперь он — глава семейного крестьянско-фермерского хозяйства.

Эдгар Акопян, глава крестьянского фермерского хозяйства: «У нас здесь жил еще и дядя, папин брат. Вот когда мы сюда приехали, он сказал, что приморская земля никогда больше не отпустит нас. Мы думали, что это шутка, а оказалось действительно так».

Традиционно, армяне очень много работают. Приучают к труду у них с детства.

Эдгар Акопян, глава крестьянского фермерского хозяйства: «Нам разницы не было, где работать. А задача стояла заработать денег. А после этого, спустя два года, мы начали работать в Чугуевке. И вот в 1997 году, при помощи наших земляков, открыли небольшой магазинчик».

Сейчас у Эдгара трое детей. У брата два сына. Они родились в Приморье, но благодаря родителям, бабушкам и дедушкам, сохранили армянский язык. Все пятеро отлично им владеют.

Эдгар Акопян, глава крестьянского фермерского хозяйства: «Один человек спросил, а у вас дети разговаривают на армянском, я говорю - да. А зачем язык, они же живут в России. Да, живут в России, но они же - армяне. Любой человек, любая нация обязаны знать свой язык. Чем больше, как говорили в древности, тем больше ты человек. Уважение к родителям — традиция, которая идет из поколения в поколение. Дети должны все это видеть, тогда, я надеюсь, и дети будут уважать нас. И они будут также воспитывать своих детей».

К сельскому хозяйству — животноводческой деятельности - Акопяны обратились с рождением детей. Хотели вырастить их на здоровом, чистом продукте. Делают из молока все: творог, сметану, масло, сыр.

Эдгар Акопян, глава крестьянского фермерского хозяйства: «Как любой родитель, мы стараемся кормить детей натуральными продуктами. Если есть возможность. И возможность даже не финансовая, а то, что его мало на рынке».

В 90-е взяли 18 коров. С этого и началось. Нужны были сенокосы, приобрели и землю. Так родилась семейная ферма Акопянов. К настоящему моменту, хозяйство, при поддержке государства, разрослось до трех отдельных филиалов.

Эдгар Акопян, глава крестьянского фермерского хозяйства: «Государство нам помогает, мы стараемся, в свою очередь, помогать населению. Производим натуральную продукцию и при этом цены наши минимальны».

Поддерживать доступные цены удается, благодаря собственному центру по переработке молока. И каждый раз, в сентябре, в день рождения Чугуевки, армянские фермеры привозят на местную ярмарку всё самое свежее - по минимальной стоимости. Литр молока в это время стоит всего 10 рублей.

Эдгар Акопян, глава крестьянского фермерского хозяйства: «Одним днем мы никогда в жизни не разбогатеем, а обеднеть, тем более, не обеднеем. Раз в год давайте сделаем маленький подарок для людей. Каждый праздник человек должен радоваться. Мы можем себе это позволить. В этот день мы не заработаем ничего. Когда человек идет в гости, он покупает подарок. Пускай это от нашего предприятия, нашей семьи будет таким небольшим подарок в День села. Это каждый год у нас традиция».

Сейчас на фермах Акопянов 185 дойных коров. Буренки дают по три тонны молока в сутки. И Уборка отправляет в Чугуевку и ближайшие районы, Кавалеровский, Анучинский - три вида йогурта, сметану, масло, сыр. Объемы, может быть, и небольшие. Но только потому, что фермеры не пользуются искусственными добавками.

Эдгар Акопян, глава крестьянского фермерского хозяйства: «Постепенно набираем людей. Те, кто у нас уже работает. И дальнейшее наше развитие, будем привлекать больше людей, чтобы намного меньше стало безработицы».

Собственную небольшую пекарню семья Акопян открыла в 1998 году. На тот момент в штате было всего два человека — Эдгар и его родной брат. Честно признаётся, пока строились, пришлось освоить и профессию хлебопёка, ведь домашние лепешки совсем не то, что хлеб в масштабах села. Вдвоем и муку сеяли, и замешивали тесто, и пекли. Теперь - это современное производство: автоматическая хлебопекарная линия. Кроме шести видов булочек и батонов, каждое утро в магазины развозят полторы тысячи булок хлеба. И, конечно, готовят национальное блюдо.

Ольга Артемова, корреспондент: «Кавказский лаваш выпекается всего несколько секунд. Ждем, когда появятся первые пузырьки. Теперь мы его переворачиваем. Ждем еще немного. Теперь его необходимо сбрызнуть водой для того, чтобы он не засох и не потрескался. Первый лаваш мой готов! Всего в день здесь выпекают 120 лавашей, которые развозят по всем населенным пунктам Чугуевского района. Очень вкусно! Пока мы идем на обед и передаем слово коллеге, Виктории Шандыбиной, она расскажет, что интересного происходит в Ханкайском районе".

Украинская мова в Ханкайском районе звучит не одну сотню лет. В середине 19-го века на озерных территориях появились первые поселения украинцев. В наши дни в селе Ильинка живут несколько десятков семей, чьи предки когда-то перебрались на Дальний Восток.

Александра Ахримец родилась уже в Приморье, но на родном языке поет и говорит свободно.

Александра Ахримец, жительница села Ильинка: «Мне нравится украинский язык, потому что на нем очень красиво звучат песни, у меня бабушка с Украины, и я с детства слышала украинский язык. Я помню, она рассказывала, какие у них были дома. Такие низенькие, заборчики деревянные. Мы готовились на украинский фестиваль и мы выбрали эту песню. Это песня достаточно популярной исполнительницы Казка. Она о женской любви, которая может быть безответной, как она плакала и страдала».

Сохраняет украинские традиции в ханкайской Ильинке творческий коллектив «Вольница». Именно здесь, в сельском клубе, со всего района собираются талантливые школьники с западными корнями.

Татьяна Гаврилова, жительница села Октябрьское: «Танцевальный коллектив «Вольница», там двое моих детишек танцуют. Через этот танцевальный коллектив, через казачество, прошли все четверо моих детей. Дети тянутся к этому всему. Это не просто собрание детей, которые танцуют, это патриотизм».

Но не только украинским песенным и танцевальным творчеством славится Ханкайский район. Здесь казачий кадетский класс - один из самых сильных в крае. Под руководством атамана Валерия Никитенко, сельские школьники изучают традиции. Занимаются спортом и фланкировкой молодые казачки.

Валерий Никитенко, атаман станицы Ильинской, руководитель кадетского казачьего класса: «По отцу мои предки были основателями сел Хороль и Поповка. Фамилия моя выбита на памятнике первым поселенцам. Кровь, наверное, все-таки свое берет. Стал интересоваться историей семьи, своими корнями».

И своих воспитанников учит. Помогать старшим, уважать родителей и помнить свое происхождение.

Сати Болдырева, ученица кадетского казачьего класса: «У нас фамилия казачья. Болдырев — это «казак по матери». Дедушка был казаком, и его отец - тоже донской казак. Они пришли с Украины. У него очень много медалей было, наград. Он - Герой Советского Союза».

Украинцев на Ханке много, подтверждает участковый врач районной больницы Виктор Медведюк. Заядлый рыбак, охотник и грибник, в 1993-ем году он перебрался в Приморье. После Чернобыльской аварии, растить ребенка на Украине было опасно. Так и осела семья на берегу озера.

Виктор Медведюк, участковый врач высшей категории Ханкайской районной больницы: «Здесь народ больше думает за картошку, чем за отдых. Самое главное, что бы картошка была посажена. Когда приезжаешь на вызова, они с тех пор еще разговаривают на украинском. И когда я перехожу на украинский, они даже забывают, что у них болит».

Рассказывает, что старое поколение еще чтит традиции. Женщины ткут коврики и половички, варят щи, обязательно в дровяной печи. И внуков учат песням, и обязательно на Старый Новый год — чтобы выходили щедровать, это значит колядовать по-украински».

Виктор Медведюк, участковый врач высшей категории Ханкайской районной больницы, житель села Камень-Рыболов: «Да тут в Камне-Рыболове вообще, наверное процентов восемьдесят - выходцы с Украины. Когда я приехал сюда в 1993 году, выпускалась украинская газета».

В Ханкайской районной больнице работает еще одна украинка - Нина Борисова. Пятилетней девочкой, вместе с семьей, приехала она в Приморье. Но в седьмом классе вернулась в родную Винницкую область. Там Нина, в девичестве Грушко закончила школу. А потом жизнь вновь занесла девушку на Дальний Восток, к берегам Ханки. Душа компании и отделения, рентген-лаборант, свой национальный колорит не может сдержать даже на профессиональных конкурсах.

Нина Борисова, рентген лаборант Ханкайской районной больницы, житель села Камень-Рыболов: «Возила туда пироги, приготовленные по рецепту моей прапрабабушки. Получается конец 18-го века. Песочное тесто, сладкая сырая тыква и с черным перцем».

Мечта украинской рукодельницы и соловушки — создать в Камне-Рыболове музыкальный коллектив. Единомышленников для трио Нина уже нашла. Дело за малым — подобрать репертуар и привлечь в коллектив других, талантливых соотечественников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]