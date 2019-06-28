"Приморье - территория дружбы": интервью о противодействии экстремизму в Приморском крае
"Приморье - территория дружбы!" - интервью с прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Приморского края Дмитрием Корсаковым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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