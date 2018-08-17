В Приморье водитель легковушки погиб в результате столкновения с КАМАЗом
51-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" двигался со стороны села Оленевод в направлении поселка Раздольное. В районе 5 км автодороги п. Раздольное-п.Хасан на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги на главную, мужчина не уступил дорогу автомобилю КАМАЗ, совершив с ним столкновение. В результате удара водитель иномарки получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения погибшего – 9 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году он не привлекался.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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