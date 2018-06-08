Анонс на 29 июня

29 июня в 10.00 - посещение Заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта А.В. Тарасенко Морского колледжа Морского Государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, вручение дипломов выпускникам.

29 июня в 7.00 во Владивостоке вновь заработает фуникулер.

29 июня в 12.00 на стадионе Морского университета (ул. Лейтенанта Шмидта, 29) отметят Международный день моряка.

29 июня в 9.00 на набережной Спортивной гавани - соревнования по гребле на лодках класса «Дракон».

29 июня в 10.30 − Театр молодежи (Светланская, 15а) − спектакль «СонЛандия».

29 июня в 12.00 − Театр молодежи (Светланская, 15а) − спектакль «Домовенок Кузя».

29 июня в 18.30 – Театр молодежи (Светланская, 15а) − спектакль «Алые паруса».

29 июня в 19.00 – Владивостокский цирк (Светланская, 103) – турнир на Кубок губернатора Приморского края.

29 июня в 11.00 - Владивосток, водноспортивная станция ЦСКА (ул. Набережная, 7а) - Международный марафонский заплыв «Амурский залив-2019». Открытие в 09.30 на станции ЦСКА. Старт с полуострова Песчаного.



29 июня - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Всероссийский турнир по сумо. Городской турнир по самбо, посвященный дню основанию Владивостока. Начало в 10.00, открытие в 16.00.

29 июня - Владивосток, цирк (ул. Светланская, 103) - V турнир по единоборствам Альянса спортсменов Приморья на Кубок Губернатора Приморского края (бокс, кикбоксинг, современный панкратион). Начало в 19.00. Вход по билетам.



29 июня в 9.00 - муниципалитеты Приморского край. Физкультурно-массовое мероприятие «Зарядка чемпионов».



29-30 июня в 12.00 - Владивосток, бухта Золотой Рог, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Чемпионат г. Владивостока по парусному спорту.

29-30 июня в г. Большой Камень - Кубок Приморского края по мотокроссу, 3 этап.

29 июня – День партизан и подпольщиков в России.

29 июня – День изобретателя и рационализатора в России.

29 июня – День кораблестроителя в России.

29 июня – Международный день тропиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]