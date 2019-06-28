Раскрывать преступления учат школьников в детском центре "Океан". Видеорепортаж Александры Мостовой
Как раскрыть преступление, имея небольшое количество улик. Этим тонкостям криминалистики обучают участников программы «Юный следователь», которая накануне стартовала во Всероссийском детском центре «Океан». Чем будут заниматься дети в течение трёх недель и почему они хотят стать следователями?
Маленькая и хрупкая Лиза Богдан, которой всего 11, твёрдо определилась с будущей профессией. Мечтает раскрывать сложные и опасные преступления. Примером для девочки стала Мария Швецова - героиня известного на всю страну сериала «Тайны следствия». Именно на неё Лиза и хочет равняться.
Елизавета Богдан, участница смены «Юный следователь»: «По телевизору идёт про Марью Ивановну, и мне нравится, как они там, что делают, как она работает».
Вместе с другими участниками смены «Юный следователь» Лиза учится тонкостям криминалистики. На практике ребятам рассказывают, как собрать улики с места преступления, снять отпечатки пальцев, опросить подозреваемых. Во Всероссийском детском центре «Океан» программу проводят второй год подряд. В этом году она объединила больше 50 участников из разных регионов.
Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю: «Детей нужно уже с юного возраста ориентировать на определённую профессию, чем они впоследствии будут заниматься в своей жизни, поэтому смена «Юный следователь» - это одно из предложений, которым они могут воспользоваться в дальнейшем».
Кирилл Мирошников, педагог на смене «Юный следователь»: «В ходе программы «Юный следователь» мы будем рассказывать ребятам о том, чем занимается следователь, в принципе о следственной работе и о том, как они в дальнейшем, если будут поступать в академию Следственного комитета, будут заниматься».
Есть здесь и те, кто пошёл по стопам родителей. У Трофима Самко следователем работает мама, и выбор сына одобряет.
Трофим Самко, участник смены «Юный следователь»: «В прошлом году она мне сама рассказала про этот конкурс на смену «Юный следователь». Нам нужно было написать эссе, пройти викторину, чтобы выиграть сюда путёвку».
Иван Черников, участник смены «Юный следователь»: «Мне нравится эта профессия, что можно какое-то дело расследовать, у тебя есть задача, и ты по ней работаешь».
Сабрина Махонина, участница смены «Юный следователь»: «Мне кажется, это интересно - выезжать на место преступления, что-то выяснять какие-то определённые процедуры нужно делать».
За смену ребята раскроют собственное дело и пройдут специальную подготовку. Но это не самое важное, говорят педагоги. На каждом занятии детям напоминают: в работе следователя главное - всегда оставаться человеком и быть неравнодушным к тому, чем ты занимаешься.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.07.2018 «Океан» научит «Детей мира» профессии «следователь»
-
29.01.2015 Татьяна Заболотная наградит самых талантливых детей Приморья
-
26.07.2018 «Океан историй»: «Дети мира» собрались в ВДЦ «Океан»
-
11.06.2017 Сезон летнего детского отдыха стартовал в Приморье
-
21.01.2014 Владимир Миклушевский наградил самых умных школьников Приморья
-
22.08.2017 "Медиапарад" для участников спецсмены в ВДЦ "Океан" проведет ГТРК "Владивосток"
Добавить комментарий