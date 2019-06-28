Как раскрыть преступление, имея небольшое количество улик. Этим тонкостям криминалистики обучают участников программы «Юный следователь», которая накануне стартовала во Всероссийском детском центре «Океан». Чем будут заниматься дети в течение трёх недель и почему они хотят стать следователями?

Маленькая и хрупкая Лиза Богдан, которой всего 11, твёрдо определилась с будущей профессией. Мечтает раскрывать сложные и опасные преступления. Примером для девочки стала Мария Швецова - героиня известного на всю страну сериала «Тайны следствия». Именно на неё Лиза и хочет равняться.

Елизавета Богдан, участница смены «Юный следователь»: «По телевизору идёт про Марью Ивановну, и мне нравится, как они там, что делают, как она работает».

Вместе с другими участниками смены «Юный следователь» Лиза учится тонкостям криминалистики. На практике ребятам рассказывают, как собрать улики с места преступления, снять отпечатки пальцев, опросить подозреваемых. Во Всероссийском детском центре «Океан» программу проводят второй год подряд. В этом году она объединила больше 50 участников из разных регионов.

Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю: «Детей нужно уже с юного возраста ориентировать на определённую профессию, чем они впоследствии будут заниматься в своей жизни, поэтому смена «Юный следователь» - это одно из предложений, которым они могут воспользоваться в дальнейшем».

Кирилл Мирошников, педагог на смене «Юный следователь»: «В ходе программы «Юный следователь» мы будем рассказывать ребятам о том, чем занимается следователь, в принципе о следственной работе и о том, как они в дальнейшем, если будут поступать в академию Следственного комитета, будут заниматься».

Есть здесь и те, кто пошёл по стопам родителей. У Трофима Самко следователем работает мама, и выбор сына одобряет.

Трофим Самко, участник смены «Юный следователь»: «В прошлом году она мне сама рассказала про этот конкурс на смену «Юный следователь». Нам нужно было написать эссе, пройти викторину, чтобы выиграть сюда путёвку».

Иван Черников, участник смены «Юный следователь»: «Мне нравится эта профессия, что можно какое-то дело расследовать, у тебя есть задача, и ты по ней работаешь».

Сабрина Махонина, участница смены «Юный следователь»: «Мне кажется, это интересно - выезжать на место преступления, что-то выяснять какие-то определённые процедуры нужно делать».

За смену ребята раскроют собственное дело и пройдут специальную подготовку. Но это не самое важное, говорят педагоги. На каждом занятии детям напоминают: в работе следователя главное - всегда оставаться человеком и быть неравнодушным к тому, чем ты занимаешься.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]