Заслуженный хореографический ансамбль «Вдохновение» вновь подтвердил свой почетный статус. Видеорепортаж Максима Каленника
Заслуженный хореографический ансамбль «Вдохновение» вновь подтвердил свой почетный статус. Выматывающие репетиции и многолетняя преданность танцу вновь подарили молодежи из Кавалерово путевку на российский чемпионат. Почему приморские школьники из глубинки души не чают в народных танцах?
Здесь всё родное - пейзаж - с картин Шишкина. На фоне сопок зеленых и неба синего добры девицы в сарафанах, платочках и красны молодцы в шароварах, рубахах на поляне пляшут «Уточку луговую».
Транзитные автомобилисты танцы вдоль трассы принимают на ура - сигналят беспрерывно. Кавалеровский ансамбль «Вдохновение» кого угодно вдохновить может. Сейчас им в среднем по 17, но русское народное оттачивают с четырех!
Наталья Лошманова, балетмейстер, художественный руководитель заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Большое спасибо педагогам по русскому танцу, они очень помогли полюбить и понять нужность сохранения именно русского танца. Наибольшее эмоциональное удовольствие, свою исконно русскую душу они раскрывают на русских танцах».
«Уточку луговую» сменяют «Ивушки». Двадцать шесть лет ансамбль бережет национальное достояние России - народные танцы.
Наталья Лошманова, балетмейстер, художественный руководитель заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Как этот образ должен выглядеть и каким движением он должен двигаться, перемещаться и самовыражаться».
Это развернись душа, да порвись баян! После прогона на природе - обратно в репетиционный зал. Но для необходимой широты размаха «Вдохновению» стены мешают - к сожалению, другого подходящего зала в Кавалерово нет.
Петр Беляй, заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Репетиции очень сильно выматывают, мы выкладываемся по максимуму».
Полина Короткова, участник заслуженного образцового хореографического ансамбля Приморского края «Вдохновение»: «Набираешься опыта. И душевно, и физически. Вообще да, колени очень сильно болят! Но без вдохновения никуда».
В награду за труд - очередная победа на Дальневосточном чемпионате в Хабаровске. Первые места в трех номинациях, статус лучшего балетмейстера и эти награды обязывают не подкачать. Уже в Москве, на всероссийском чемпионате. Два года назад они вернулись с него триумфаторами и кто знает, быть может их история успеха вновь спляшет «Красную праздничную». Надо только, чтобы спонсор нашелся.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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