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"Вести:Приморье": подводники СССР в тропических водах Вьетнама

"Вести:Приморье": подводники СССР в тропических водах Вьетнама

Невыдуманные приключения подводников-тихоокеанцев в Камрани. Приморский офицер Юрий Крутских написал книгу о жизни  и службе экипажа дизельной подлодки в тропических водах Вьетнама. Повесть вышла из печати  в этом году.  Но на интернет-площадках с ней уже успели познакомиться более 30.000 читателей. Многие  оценили смелость автора: история без приторного лоска, на живом флотском языке.

Почему каждому интересующемуся историей отечественных армии и флота просто необходимо прочитать книгу "Камрань" узнаете в специальном репортаже Татьяны Дубко в программе "Местное время .Воскресенье" в 8.40 30 июня на телеканале "Россия1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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