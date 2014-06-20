"Вести:Приморье": подводники СССР в тропических водах Вьетнама

Невыдуманные приключения подводников-тихоокеанцев в Камрани. Приморский офицер Юрий Крутских написал книгу о жизни и службе экипажа дизельной подлодки в тропических водах Вьетнама. Повесть вышла из печати в этом году. Но на интернет-площадках с ней уже успели познакомиться более 30.000 читателей. Многие оценили смелость автора: история без приторного лоска, на живом флотском языке.

Почему каждому интересующемуся историей отечественных армии и флота просто необходимо прочитать книгу "Камрань" узнаете в специальном репортаже Татьяны Дубко в программе "Местное время .Воскресенье" в 8.40 30 июня на телеканале "Россия1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]