Анонс на 1 июля
С 1 июля аренда муниципальных площадок Уссурийского городского округа станет бесплатной для детей-воспитанников спортивных федераций и клубов УГО (Подробнее).
С 1 июля вырастут тарифы ЖКХ (Подробнее).
С 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в оформлении транспортных средств (Подробнее).
С 1 по 4 июля в 12.00 во Владивостоке (веранда бабушки Нино. пр-т 100-летия Владивостока, 54а) - фестиваль гребешка "На Гребне!". Вход бесплатный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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