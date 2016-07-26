Анонс на 1 июля

С 1 июля аренда муниципальных площадок Уссурийского городского округа станет бесплатной для детей-воспитанников спортивных федераций и клубов УГО (Подробнее).

С 1 июля вырастут тарифы ЖКХ (Подробнее).

С 1 июля 2019 года вступают в силу изменения в оформлении транспортных средств (Подробнее).

С 1 по 4 июля в 12.00 во Владивостоке (веранда бабушки Нино. пр-т 100-летия Владивостока, 54а) - фестиваль гребешка "На Гребне!". Вход бесплатный.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]