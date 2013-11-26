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Вандалы изуродовали пешеходный переход на фуникулере во Владивостоке

Вандалы изуродовали пешеходный переход на фуникулере во Владивостоке

Фото: Vl.ru

Подземный пешеходный переход с небольшим сквером в районе верхней станции фуникулера во Владивостоке изуродовали вандалы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, вдоль лестниц тянутся уродливые граффити, арки тоже исписаны нечитаемыми буквами сомнительной художественной ценности.

Подобное варварство в переходах Владивостока – не редкость. Год назад в этом же переходе были не менее убогие «произведения искусства». В переходе на Суханова вообще проходили своеобразные «соревнования»: мэрия закрашивала, а вандалы снова рисовали.

Как рассказывают специалисты СГТ, проводить такие мероприятия на одних и тех же местах приходится по несколько раз.

«Бывают и такие случаи, когда поверхность полностью отмыли от граффити, очистили от объявлений, а на следующий день вандалы вновь все разрисовали. Поэтому по несколько раз отмываем одни и те же поверхности. Там, где надпись убрать невозможно, закрашиваем ее», – отмечают они.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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