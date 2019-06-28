«Вести: Приморье. Новости культуры»: неделя премьер в Приморской картинной галерее, японские куклы, художник Камовский.

Программа "Вести : Приморье. Новости культуры"

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Информационная программа ГТРК "Владивосток".

Выходит по субботам на телеканалах "Россия 1" в 09.45 и "Россия 24" в 13.30

Автор и ведущая — Оксана Данилюк