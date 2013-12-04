Злостный нарушитель ПДД арестован на пятнадцать суток во Владивостоке

Во Владивостоке к инспекторам дорожно-патрульной службы обратился гражданин, который сообщил о том, что по улице Фадеева в сторону наряда движется автомашина "Субару Форестер" с большой скоростью и нарушает правила дорожного движения. Через несколько минут указанный автомобиль полицейские попытались остановить. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку, водитель "Форестера" проигнорировал законные требования сотрудников полиции, стал увеличивать скорость и скрываться. Незамедлительно на задержание правонарушителя были ориентированы все наряды ДПС, принято решение остановить лихого водителя.

Во время преследования рулевой "Форестера" увеличивал скорость, выезжал на встречную полосу, создавал угрозу жизни, здоровью и безопасности других участников дорожного движения. Неоднократные требования об остановке транспортного средства правонарушитель игнорировал.

В районе дома №81 по улице Нейбута автомобиль нарушителя был блокирован патрульными машинами. Предпринимая попытки скрыться, водитель стал двигаться задним ходом и намеренно совершать наезды на патрульные транспортные средства. Неадекватного гражданина задержали.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что управлял автомашиной "Субару Форестер" житель Владивостока, 1993 года рождения. Водитель был за рулем без водительского удостоверения, документов на транспортное средство, без страховки. Позже было установлено, что номер кузова автомобиля имеет признаки подделки, транспортное средство в установленном порядке не зарегистрировано в Госавтоинспекции.

В боковой двери автомобиля обнаружен сверток, предположительно, с наркотическим средством. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

В отношении злостного правонарушителя составлены 9 административных материалов, назначено проведение ряда экспертиз.

Мировой судья Ленинского района приговорил нарушителя к административному аресту сроком на 15 суток.

Проводится проверка, устанавливаются очевидцы и все обстоятельства происшествия. Обнаруженное в салоне автомобиля вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полиция выражает благодарность жителю Владивостока, сообщившему сотрудникам Госавтоинспекции о неадекватном водителе. Благодаря этому полицейским удалось задержать и отстранить от управления транспортным средством правонарушителя, реально угрожавшего жизни, здоровью и безопасности окружающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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