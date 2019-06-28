В дальневосточной столице в самом разгаре Всероссийский форум молодежи «Восток». Студенческий городок на острове Русский собрал 600 молодых людей со всей России и представителей иностранных государств. В рамках культурно-образовательной программы участники работают над авторскими проектами, которые помогут в развитии Дальнего Востока.

Целая неделя интенсивных тренингов и горячих дискуссий. Гости форума «Восток» - менеджеры госкомпаний, представители власти и бизнеса охотно делятся знаниями, достижениями, опытом. На разных площадках они обсуждают вызовы, стоящие перед Дальним Востоком, которые готова принять самая перспективная молодежь страны.

Агнелина Калмыкова, участник форума «Восток» г. Калининград: «Я узнаю, как работать в команде, какие роли есть в команде и как мне сделать, чтобы моя команда работала продуктивно…»

Практически каждый участник привез на форум свежую идею или креативный проект. Аделия Шайхутдинова из Ямало-Ненецкого округа увлеченно рассказывает о проекте с загадочным названием «Дух Заполярья». Автор разработала программу по подготовке волонтеров-экологов, для работы в условиях Крайнего Севера.

Аделия Шайхутдинова, участник форума «Восток» г. Салихард: «Может ли ваш проект пригодиться в освоении Арктики?

- Да, конечно, даже если вы не станете волонтером-экологом, это в любом случае поможет вам проверить свои силы на наших выездных мероприятиях по очищению островов...»

Реализовать проекты и подготовить их к выходу на рынок в короткие сроки помогают трекеры — 40 наставников из Москвы и Санкт-Петербурга, Владивостока. Здесь, на Востоке России, они запустили первый акселератор молодежных проектов.

Молодежный форум «Восток» держит курс на развитие Дальнего Востока. И в первую очередь это касается развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Именно поэтому «Сбербанк» постоянно предлагает новые сервисы, помогающие бизнесу.

Андрей Шаров, вице-президент, руководитель Дирекции GR «Сбербанка»: «Наша задача - сделать так, чтобы любой мог открыть бизнес на Дальнем Востоке и получить быстро финансовые ресурсы».

Так, платформа «Деловая среда» позволяет клиентам “Сбербанка” зарегистрировать предприятие при помощи «Интернета», не выходя из дома. Конкурировать российскому бизнесу на мировом рынке помогает и новая платформа «Экспортер». Она дает возможность вернуть НДС без посещения налоговой всего за 7 дней, когда обычно эта процедура занимает белее двух месяцев.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанк»: «Для того, чтобы получить НДС нужно в своей системе «Сбербанк» - бизнес онлайн» подать заявку в банк и больше ничего!»

И кстати, первым, кто вернул налог на добавочную стоимость при экспорте за неделю стал предприниматель с Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]