С начала года в Приморье 13 молодых специалистов – семь врачей, пять фельдшеров и одна медицинская сестра – трудоустроились в амбулатории и поликлиники края, используя возможности краевой программы «Земский доктор» и другие меры социальной поддержки медицинских работников. Все они получат «подъемные».

Всего с этого года в Приморье в полном объёме заработали сразу пять краевых программ, по поддержке медработников, а также две федеральные программы – «Земский врач» и «Земский фельдшер». Молодым врачам-специалистам при трудоустройстве на вакантные должности в амбулаторно-поликлиническое звено медицинских организаций выплачивается от 500 тысяч до 700 тысяч рублей подъёмных в зависимости от района. По 300 тысяч рублей получают фельдшеры при трудоустройстве в ФАПы и на станции скорой помощи, 200 тысяч рублей начисляется медицинским сестрам. Молодые кадры, получившие такие меры поддержки, пополнили медучреждения Владивостока, Лесозаводска и Спасска-Дальнего.

Анна Дунаева, врач-педиатр Черниговской ЦРБ: «».

Особый приоритет — созданию условий для эффективной работы докторов и фельдшеров на селе. По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» им выплачивается по миллиону и по 500 тысяч рублей соответственно. В Приморье за семь лет реализации программы привлечения медицинских кадров по этим программам лечебную сеть сельских районов края пополнили 344 врача наиболее востребованных в районах края специальностей и 38 фельдшеров.

Михаил Молдованов, главный врач Шкотовской ЦРБ: «».

В департаменте здравоохранения отмечают, что с начала этого года в здравоохранении края наметилась тенденция увеличения притока кадров. Как правило, наибольшее число трудоустройства в мед учреждения приходятся на осенний период, поэтому тогда и станет ясно — удалось ли в этом году изменить ситуацию к лучшему, эффективно используя возможности целевых программ по поддержке медработников края. Наиболее востребованы в Приморье сейчас участковые терапевты, врачи-педиатры, а также узкие специалисты – врачи-анестезиологи-реаниматологи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]