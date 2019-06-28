Международный военно-технический форум «Армия России» начал свою работу в Приморье. Во Владивостоке выставочные площадки развернулись в разных точках города. Самая масштабная - на Корабельной Набережной, где по соседству с кораблями Тихоокеанского флота выстроилась в ряд сухопутная техника.

Старший матрос береговых войск Тихоокеанского флота сегодня не только водитель, но и гид по военной технике для всех желающих. В том числе для тех, кто ничего в ней не смыслит.

Ежегодный армейский форум открывается при штормовой, почти боевой погоде. Тихоокеанский флот пригласил горожан ступить на борт кораблей - они выстроились у причалов бухты Золотой Рог, а по соседству выставили полтора десятка образцов береговой техники. В том числе и сезонной.

Валерий Лопатко, старшина первой статьи: «У нас есть возвышенности, причем протяженные. Для выполнения задач в такой местности и подходит снегоход. Максимальная скорость 160 км. Но загруженный достаточно медленнее идет. Он в погранвойска необходим и для разведки, и для спецназа».

Военная мощь вызывает восторг у детворы и многочисленных туристов из Южной Кореи и Японии. Фотографировать разрешается всем.

Алексей Кудренко, старший прапорщик береговых войск Тихоокеанского флота: «Владивосток город интересный с точки зрения армии, здесь и флот, и сухопутная техника, и авиация, вас к чему больше влечет?!

- У меня морская пехота. И сухопутное, и морское. У нас все включено.

Это «Урал». Мощная машина?! Радиус поражения 1450 квадратных метров. Поражает реактивными снарядами. Это что-то типа современной «Катюши». Раньше было всё ручное, а сейчас все электронное. Это второй «Я». Я его чувствую полностью».

Елена Гирич, посетитель выставки: «Проходя мимо такой техники, ощущаешь мощь и силу. И, знаете, защиту!»

Но одной техникой боец сыт не будет. Добро пожаловать в необычный КАМАЗ. В нем военную мощь с кухней не совместили.

Тимофей Козуб, младший сержант береговых войск Тихоокеанского флота: «Для приготовления пищи и для транспортировки продуктов в боевых условиях. Используется на учениях и может обеспечить питанием до 200 человек. Одновременно быть водителем и поваром не тяжело, но к баранке больше лежит душа».

Выставка техники и экскурсии Тихоокеанский флот проводит все выходные. Кроме Корабельной Набережной всех желающих приглашают на военный аэродром «Центральная Угловая» и Ворошиловскую батарею.

















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]