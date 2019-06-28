15-ый, юбилейный, выпуск в Находкинском филиале Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Большинство выпускников уже ждут на предприятиях города-порта.

День вручения дипломов выпускникам Находкинского филиала МГУ стал по настоящему праздничным. Поздравить виновников торжества пришли руководители города, Федерального агентства морского и речного транспорта, университета, будущие работодатели.

Денис Буров, ректор МГУ им. адмирала Г.И. Невельского: «Вы прошли очередную ступень своего развития - как личность, как человек, обладающий профессиональными компетенциями, который будет себя проявлять в реальной среде».

Дипломы получили 42 выпускника среднего профессионального образования. Большинство из них уже определились с местом работы. Так, например Анна Полищук — специалист по информационным системам — выбрала крупнейший морской порт Дальнего Востока. За успехи в учебе и активную общественную работу Анна получила благодарность от главы Находкинского городского округа Бориса Гладких.

Анна Полищук, выпускник Находкинского филиала МГУ им. адмирала Г.И. Невельского 2019г.: «Желаю пойти работать в порт, наш Восточный. Ждут пока приду с дипломом».

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «Для Находки, вот не кривя душой это очень большое дело. Мы ещё хоть как-то пытаемся учить детей. Это направление флотское. Сегодня на флоте не хватает специалистов. На встрече я сказал: «Давайте людей одевать в форму». Это поднимает их престиж, дисциплинирует и в какой-то степени будет являться притяжением, чтобы люди шли».

Дипломы выпускникам Находкинского филиала вручили глава города и заместитель руководителя Росморречфлота Андрей Тарасенко. Из 42 выпускников двое продолжат учёбу в высшем учебном заведении, остальные 40 уже трудоустроены.

Андрей Тарасенко, заместитель руководителя Федерального агентства Росморречфлот: «Важно, чтобы дети оставались дома, работали дома. Чтобы край чувствовал, что начинается приход рабочей силы. Вот поэтому мы хотим сегодня вот такой задел заложить и дать, чтобы все выпуски оставались там, где живут».

Евгений Пономарёв, генеральный директор стивидорной компании «Малый порт» г. Находка: «Инженеры эксплуатационники нужны. Управление на морском транспорте — это та категория, которая нам нужна. Посмотрел, но это надо в любом случае смотреть на диплом и на навыки».

Церемония вручения дипломов сопровождалась праздничным концертом, в котором приняли участие ансамбль «Приморочка», студенты музыкального колледжа, танцевальная студия современного танца.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]