Строительство надземного перехода начато во Владивостоке

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) во Владивостоке на улице Олега Кошевого началось строительство надземного перехода, оснащенного специальными лифтами.

Как сообщили в администрации Приморского края, строительство объекта ведется в районе домов №25 и №26. Подрядная компания «Вектор Строй» приступила к заливке опор будущего перехода.

«Строителям предстоит возвести опоры, смонтировать пролетную балку, лестничные марши, установить специальные лифты для маломобильных граждан», – пояснили специалисты администрации Владивостока.

После введения в эксплуатацию надземного перехода на улице Олега Кошевого планируют убрать светофор, что поможет существенно разгрузить движение автомобилей.

В городской администрации напомнили, что сейчас во Владивостоке благодаря нацпроекту капитально ремонтируют 11 из 15 улиц, запланированных на этот год. Всего в этом году по нацпроекту в дальневосточной столице заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ремонт дорог по БКАД ведется также в Артеме и Шкотовском районе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]