Грузия отменяется? Видеорепортаж Елены Парфеновой
Десятки обращений от жителей Приморья на горячую линию ежедневно фиксируют в Роспотребнадзоре. Людей волнует перспектива их летнего путешествия в Грузию, в связи с запретом полетов с 8 июля. Испорчен ли отпуск для жителей Владивостока в этой кавказской стране и как сегодня работается грузинам на приморской земле? Ответы на эти вопросы в сюжете программы "Восток 24:Наши Вести".
Несмотря на её удалённость, в Грузии, по данным туроператоров, в отпуске сейчас находятся сотни дальневосточников. Тем же, кто остался с путёвками на руках- агентства возвращают деньги или предлагают альтернативу-отдах на Кипре, в Черногории, Турции. К примеру, недельный экскурсионный тур в Грузию с проживанием в трёхзвёздочном отеле обходился в 68 тысяч рублей легко поменять на Черногорию( 4* отель на 8 дней за 67700 рублей). Специалисты гарантируют - перенос денег на другое направление -вопрос одного-двух дней.
Ксения Месропян, коммерческий директор туристической компании: "Другой вопрос , когда туристы летели самостоятельно и бронировали гостиницу у грузинской бабушки , согласна ли грузинская бабушка вернуть сразу деньги это будет сложно , этот вопрос каждый сам решает"
Путешествия для Ольги Збарской особая часть ее жизни. Сама для себя составляет маршруты. Грузия там прошла яркой полосой и продолжает оставаться в списке приоритетов на будущее.
Ольга Збарская , путешественница , тревел-блогер: "Государства иногда конфликтуют, такое бывает и опыт показывает, что главам государств, нашим правительствам хватаем мудрости эти разногласия рано -или поздно решить, есть пример прекрасный с Турцией ..."
На Грузию в свое время сделали ставку владивостокские рестораторы. В течении нескольких лет на Дальнем Востоке случился настоящий бум грузинской кухни. И сегодня бизнес констатирует: идея бойкота грузинских ресторанов во Владивостоке развития не получила.
Дарья Большунова , администратор ресторана грузинской кухни: "У нас, к счастью, ничего не изменилось, эта ситуация на нас не повлияла, наши гости , которые к нам ходили, так и ходят"
Алико Амзоев "дальневосточным" грузином стал 5 лет назад. Начинал с кухни и должности шеф -повара. Он знает, какие секретные ингридиенты для национальных блюд нужно обязательно везти со своей родины, а какие фермеры-дальневосточники успешно заменяют. Но гастрономия это не едиственное, что нас объединяет.
Алико Амзоев , шеф - повар и владелец сети ресторанов: "Мы же тоже такие же христиане как и русские, у нас все праздники одно и то же как в Грузии , так и в России"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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