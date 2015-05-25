Видео с ядовитой морской змеей набирает популярность в Youtube
Видео с ядовитой морской змеей стала самым популярным на Youtube-канале "Вести:Приморье" на нынешней недели. Менее, чем за три дня его посмотрели около 10 тысяч человек.
Напомним, что ядовитую морскую змею обнаружили жители Приморья в акватории бухты Соколовского, недалеко от поселка Преображение. Съемка была произведена 24 июня около 17 часов. По словам ученых, это большая удача, так как морские змеи — обитатели тропических вод и заплывают в Японское море крайне редко и в самое теплое время. Змея, попавшая на видео, - это большой морской крайт. Пресмыкающаяся достигает длины до 2 метров, а яд ее очень токсичен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
26.06.2019 Вслед за белыми акулами, к берегам Приморья начали заплывать ядовитые тропические змеи
-
25.06.2019 Ядовитый морской змей появился у берегов Приморья? (видео)
-
26.06.2019 "Вести: Приморье": Ядовитая морская змея обнаружена у берегов Приморья
-
01.08.2016 Возле здания управления МЧС во Владивостоке поселилась змея
-
04.07.2017 Крупная акула замечена около о.Русский(видео)
-
25.05.2015 Девушки исполнили сексуальный тверк на фоне Русского моста во Владивостоке
Добавить комментарий