Видео с ядовитой морской змеей набирает популярность в Youtube

Видео с ядовитой морской змеей стала самым популярным на Youtube-канале "Вести:Приморье" на нынешней недели. Менее, чем за три дня его посмотрели около 10 тысяч человек.

Напомним, что ядовитую морскую змею обнаружили жители Приморья в акватории бухты Соколовского, недалеко от поселка Преображение. Съемка была произведена 24 июня около 17 часов. По словам ученых, это большая удача, так как морские змеи — обитатели тропических вод и заплывают в Японское море крайне редко и в самое теплое время. Змея, попавшая на видео, - это большой морской крайт. Пресмыкающаяся достигает длины до 2 метров, а яд ее очень токсичен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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