Новости Общество Видео Происшествия

Сегодня, 16:50
 

Видео с ядовитой морской змеей набирает популярность в Youtube

Видео с ядовитой морской змеей стала самым популярным на Youtube-канале "Вести:Приморье" на нынешней недели. Менее, чем за три дня его посмотрели около 10 тысяч человек.

Напомним, что ядовитую морскую змею обнаружили жители Приморья в акватории бухты Соколовского, недалеко от поселка Преображение. Съемка была произведена 24 июня около 17 часов. По словам ученых, это большая удача, так как морские змеи — обитатели тропических вод и заплывают в Японское море крайне редко и в самое теплое время. Змея, попавшая на видео, - это большой морской крайт. Пресмыкающаяся достигает длины до 2 метров, а яд ее очень токсичен.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря