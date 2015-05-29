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Вчера, 17:38
 

Приморцы не помнят такого холодного лета

Приморцы не помнят такого холодного лета

Приморцы активно обсуждают в сети причины резкого похолодания в разгар лета и предлагают свои варианты утепления. Многие решили затопить в доме печь, воспользоваться обогревателями и включить кондиционер на режим обогрева, сообщает "Вести: Приморье"

В частности, на странице популярного блогера @mark2_che пользователи пишут:

@without_photos_in_the_insta
"Кондиционер установил дома в мае, чтоб летом жары не было. Помогло, аж на улице холодрыга"

@oktai568
"Я  вообще не помню что б в июне в машине печку включать."

@natalyasergeevna53
"Люблю печку, выручает хорошо летом, тоже вечером собираюсь протопить😂"

@radas58
"Я думала, только я топлю сегодня😂👏👏"

@irinocha__1989
"Теплые полы включены на всю ночь были и до сих пор🤣🤣🤣🤣Супер лето👍"

Напомним, в Приморье резко похолодало. Столбики термометров в некоторых районах края опустились ниже 10 градусов. Особенно промозглая погода стоит в прибрежных районах. По предвариельным прогнозам, такая некомфортная погода продержится до первых числел июля. Однако, и в первую неделю второго месяца календарного лета, жары ждать не стоит.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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