Приморцы не помнят такого холодного лета
Приморцы активно обсуждают в сети причины резкого похолодания в разгар лета и предлагают свои варианты утепления. Многие решили затопить в доме печь, воспользоваться обогревателями и включить кондиционер на режим обогрева, сообщает "Вести: Приморье"
В частности, на странице популярного блогера @mark2_che пользователи пишут:
@without_photos_in_the_insta
"Кондиционер установил дома в мае, чтоб летом жары не было. Помогло, аж на улице холодрыга"
@oktai568
"Я вообще не помню что б в июне в машине печку включать."
@natalyasergeevna53
"Люблю печку, выручает хорошо летом, тоже вечером собираюсь протопить😂"
@radas58
"Я думала, только я топлю сегодня😂👏👏"
@irinocha__1989
"Теплые полы включены на всю ночь были и до сих пор🤣🤣🤣🤣Супер лето👍"
Напомним, в Приморье резко похолодало. Столбики термометров в некоторых районах края опустились ниже 10 градусов. Особенно промозглая погода стоит в прибрежных районах. По предвариельным прогнозам, такая некомфортная погода продержится до первых числел июля. Однако, и в первую неделю второго месяца календарного лета, жары ждать не стоит.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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