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Авторынок Владивостока: покупатель стал заметно привередливее

Авторынок Владивостока: покупатель стал заметно привередливее

Июнь не самый лучший месяц во Владивостоке для продажи автомобилей. На самом крупном на Дальнем Востоке авторынке "Зеленый угол" покупателей в разы меньше, чем автомобилей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

Рынок заполнен полностью, пустых площадей нет. Машины разные, на любой вкус и кошелек, а покупатель стал заметно привередливее: более тщательно проверяет автомобиль перед покупкой. Оно и понято: это раньше не успевали завозить, разбирали на ходу, а сейчас — гуляй, выбирай. Предложение превышает спрос.

Примеры цен на машины за июнь на автомобильном рынке Владивостока


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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