Авторынок Владивостока: покупатель стал заметно привередливее
Июнь не самый лучший месяц во Владивостоке для продажи автомобилей. На самом крупном на Дальнем Востоке авторынке "Зеленый угол" покупателей в разы меньше, чем автомобилей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.
Рынок заполнен полностью, пустых площадей нет. Машины разные, на любой вкус и кошелек, а покупатель стал заметно привередливее: более тщательно проверяет автомобиль перед покупкой. Оно и понято: это раньше не успевали завозить, разбирали на ходу, а сейчас — гуляй, выбирай. Предложение превышает спрос.
Примеры цен на машины за июнь на автомобильном рынке Владивостока
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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