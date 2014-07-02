Авторынок Владивостока: покупатель стал заметно привередливее

Июнь не самый лучший месяц во Владивостоке для продажи автомобилей. На самом крупном на Дальнем Востоке авторынке "Зеленый угол" покупателей в разы меньше, чем автомобилей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

Рынок заполнен полностью, пустых площадей нет. Машины разные, на любой вкус и кошелек, а покупатель стал заметно привередливее: более тщательно проверяет автомобиль перед покупкой. Оно и понято: это раньше не успевали завозить, разбирали на ходу, а сейчас — гуляй, выбирай. Предложение превышает спрос.

Примеры цен на машины за июнь на автомобильном рынке Владивостока

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]