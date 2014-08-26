Жители Владивостока снова остались без горячей воды

Приморские энергетики сообщают о ремонтных работах на участках теплотрасс в разных районах дальневосточной столицы. В связи с перекладкой потребители большого количества улиц Владивостока временно лишатся горячей воды.

До 3 июля:

100-летия Владивостока: 14, 18, 20а, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 38а, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48;

Волховская: 2, 4, 10, 15, 22, 25, 27, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 121, 13, 15, 15а, 19; Днепровская: 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 51, 7;

Завойко: 2, 4, 6, 8;

Ильичева: 3, 3а, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18г, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 62;

Камская: 5, 5а;

Камский: 6, 62;

Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10а;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 9, 11, 14, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

Нахимова: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 18;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33;

Овчинникова: 2, 4, 6, 8, 10;

Печорская: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;

Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6, 8;

Южно-Уральская: 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 2510, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

До 4 июля:

100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;

Гамарника: 18в, 22, 24в;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;

Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Постышева: 3, 5, 7, 9.

До 5 июля:

Адмирала Фокина: 1;

Алеутская: 38, 41, 44;

Батарейная: 6, 8/1;

Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;

Мордовцева: 3, 6, 8д;

Океанский: 13, 16, 17, 19, 19а, 20;

Пограничная: 12/3;

Семеновская: 3, 15, 17/19, 23, 25;

Уборевича: 21;

Фонтанная: 18/2, 18/3, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 47, 47а, 61/1.

До 25 июля:

Семеновская, 7.

До 1 августа:

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

Комсомольская: 3, 7, 9;

Союзная: 17, 19, 20;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а.

До 20 августа:

100-летия Владивостока: 22, 24, 26;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]