Владивостокские мастерские не спешат заключать договоры на утилизацию автопокрышек
Во Владивостоке проверяют, имеют ли все работающие в городе автомастерские договоры на вывоз и утилизацию автомобильных покрышек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На сегодняшний день из 45 работающих в Советском районе Владивостока шиномонтажных мастерских лишь 10 имеют подтверждение того, что старые автопокрышки они утилизируют правильно. У них заключены соответствующие договоры со специализированными вывозящими и перерабатывающими компаниями.
«У 35 компаний в нашем районе нет договоров. Куда они отправляют отработанные шины, неизвестно. Рекомендовали предпринимателям в срочном порядке привести всё в соответствие», - отметили специалисты административно-территориального управления.
Проведенные ранее проверки в других районах Владивостока также показали неутешительные данные. Во Фрунзенском районе города 11 мастерских из 17 не имеют договоров на вывоз и утилизацию автопокрышек. В Первомайском районе не обнаружилось соответствующих документов у 29 из 39 работающих компаний, а в Первореченском районе нет договоров у 46 и 91 организации.
Напомним, что мероприятия по проверке выполнения требований законодательства проводят сотрудники административно-территориальных управлений (АТУ) всех пяти районов Владивостока.
Напомним, за выброшенные покрышки в лесу и вдоль дорог во Владивостоке предусмотрены штрафы в размере до 500 тысяч рублей. Рейды по выявлению и пресечению правонарушений, в том числе и сбросу мусора, проводятся в ежедневном режиме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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