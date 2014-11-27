Владивостокские мастерские не спешат заключать договоры на утилизацию автопокрышек

Во Владивостоке проверяют, имеют ли все работающие в городе автомастерские договоры на вывоз и утилизацию автомобильных покрышек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На сегодняшний день из 45 работающих в Советском районе Владивостока шиномонтажных мастерских лишь 10 имеют подтверждение того, что старые автопокрышки они утилизируют правильно. У них заключены соответствующие договоры со специализированными вывозящими и перерабатывающими компаниями.

«У 35 компаний в нашем районе нет договоров. Куда они отправляют отработанные шины, неизвестно. Рекомендовали предпринимателям в срочном порядке привести всё в соответствие», - отметили специалисты административно-территориального управления.

Проведенные ранее проверки в других районах Владивостока также показали неутешительные данные. Во Фрунзенском районе города 11 мастерских из 17 не имеют договоров на вывоз и утилизацию автопокрышек. В Первомайском районе не обнаружилось соответствующих документов у 29 из 39 работающих компаний, а в Первореченском районе нет договоров у 46 и 91 организации.

Напомним, что мероприятия по проверке выполнения требований законодательства проводят сотрудники административно-территориальных управлений (АТУ) всех пяти районов Владивостока.

Напомним, за выброшенные покрышки в лесу и вдоль дорог во Владивостоке предусмотрены штрафы в размере до 500 тысяч рублей. Рейды по выявлению и пресечению правонарушений, в том числе и сбросу мусора, проводятся в ежедневном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]