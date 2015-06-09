Полосатый "пассажир" пытался попасть на авиарейс в Приморье
Необычного пассажира зафиксировала камера внешнего наблюдения сегодня ночью на аэродроме поселка Восток на севере Приморья. Уссурийский тигр вышел к ограждению взлетно-посадочной полосы и обошел ее своим "полосатым дозором". Авиаторы "Пластун-авиа" сообщают, что регистрацию на рейс "пассажир" решил не проходить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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