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Полосатый "пассажир" пытался попасть на авиарейс в Приморье

Необычного пассажира зафиксировала камера внешнего наблюдения сегодня ночью на аэродроме поселка Восток на севере Приморья. Уссурийский тигр вышел к ограждению взлетно-посадочной полосы и обошел ее своим "полосатым дозором". Авиаторы "Пластун-авиа" сообщают, что регистрацию на рейс "пассажир" решил не проходить.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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