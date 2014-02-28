Во Владивостоке на улице Ильичева изменится схема автодвижения
С 1 июля во Владивостоке на участке дороги от пересечения улиц Ильичева и Днепровской до дома №1 по улице Днепровская ограничено движение и парковка автотранспорта. Причина перекрытие – ремонт тепловой сети. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Ремонт пройдет в три этапа. На первом участке «Перекрёсток ул. Ильичёва и ул. Днепровская – ул. Днепровская, 1» ограничение вступило в силу в понедельник, 1 июля, и продлится по 10 августа. Затем с 11 по 15 августа движение и парковка автотранспорта будет временно ограничена только в районе дома на Днепровской, 1. Во время третьего этапа работ с 16 августа по 26 августа будет перекрыт участок дороги, проходящей в районе дома по Ильичева, 4.
В течение этого времени объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Печорская, Ильичева и Днепровская. Подрядная организация обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения. Автолюбителей просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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