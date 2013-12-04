«С первых полос»: Газета «Владивосток» отмечает юбилей

Одно из самых популярных изданий дальневосточной столицы — газета «Владивосток» — отмечает юбилей — 30 лет. В городе открылась фотовыставка лучших снимков ее репортеров. «С первых полос» — название экспозиции говорит само за себя. На обложку попадают самые важные новости и удачно схваченные моменты. Фотокор всегда спешит и в то же время работает для истории. Неважно, что из сотни отснятых кадров в номер попадет только пара — газетная страница сохранит их на века. В залах музейно-выставочного центра ВГУЭС зритель увидит работы уже ушедших мэтров: Вячеслава Воякина, Василия Федорченко, и ныне здравствующих, тех, кто делает «Владивосток» зеркалом жизни.

Любовь Берчанская, обозреватель газеты «Владивосток»: «Кадр для первой полосы должен быть таким, чтобы читатель, увидев газету в киоске, сказал: «Я хочу это купить!» Бывает, когда фотокору говорят: нам с этого события нужен кадр на первую полосу, бывает наоборот: это, может, не очень интересное событие, может, даже совсем не интересное событие, как нам кажется, но это невероятно удачный кадр!»

Алексей Воронин, фотокорреспондент газеты «Владивосток»: «И чтобы получился кадр, его еще нужно увидеть и вытащить, можно сказать. Ну, тут не получился — композицию не поставишь, а тут все люди на своих местах. Это достаточно редко бывает».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]