Новости Общество Видео

Сегодня, 13:35
 

«С первых полос»: Газета «Владивосток» отмечает юбилей

Одно из самых популярных изданий дальневосточной столицы — газета «Владивосток» — отмечает юбилей — 30 лет. В городе открылась фотовыставка лучших снимков ее репортеров. «С первых полос» — название экспозиции говорит само за себя. На обложку попадают самые важные новости и удачно схваченные моменты. Фотокор всегда спешит и в то же время работает для истории. Неважно, что из сотни отснятых кадров в номер попадет только пара — газетная страница сохранит их на века. В залах музейно-выставочного центра ВГУЭС зритель увидит работы уже ушедших мэтров: Вячеслава Воякина, Василия Федорченко, и ныне здравствующих, тех, кто делает «Владивосток» зеркалом жизни.

Любовь Берчанская, обозреватель газеты «Владивосток»: «Кадр для первой полосы должен быть таким, чтобы читатель, увидев газету в киоске, сказал: «Я хочу это купить!» Бывает, когда фотокору говорят: нам с этого события нужен кадр на первую полосу, бывает наоборот: это, может, не очень интересное событие, может, даже совсем не интересное событие, как нам кажется, но это невероятно удачный кадр!»

Алексей Воронин, фотокорреспондент газеты «Владивосток»: «И чтобы получился кадр, его еще нужно увидеть и вытащить, можно сказать. Ну, тут не получился — композицию не поставишь, а тут все люди на своих местах. Это достаточно редко бывает».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря