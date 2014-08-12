В Приморье водитель бензовоза «слил» шесть тонн дизтоплива

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте установлен и задержан 39-летний житель города Партизанска Приморского края подозреваемый в хищении топлива с предприятия с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортных полицейских.

Подозреваемый, являясь водителем бензовоза одного из предприятий железной дороги, используя свое служебное положение, получал дизельное топливо для заправки локомотивов, однако локомотивы не заправлял, а полученное на базе топливо продавал сторонним лицам. В настоящее время следственными органами установлена причастность фигуранта к присвоению шести тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 250 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделением Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, в рамках предварительного следствия устанавливаются и другие участники преступной схемы хищения топлива принадлежащего железной дороге.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru