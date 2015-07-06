Во Владивостоке вновь заработал фуникулер. Ежегодно его закрывают на месяц для профилактических работ, текущего ремонта по требованию Ростехнадзора. Наши корреспонденты отправились на фуникулер, чтобы узнать, как чувствует себя железный трудяга.

Владивостоку вернули его уникальное достояние. Уникальное — потому, что подобных сооружений, горных рельсовых трамвайчиков, в России всего два — второй в Сочи, но сочинский фуникулер менее масштабный и перевозит только отдыхающих одного из местных санаториев. Но вернемся к нашему горному трамвайчику.

Его возвращению больше всего рады многочисленные туристы. Ведь наверху, на сопке Орлиное Гнездо, есть видовая площадка. А подниматься пешком по лестнице под эстакадой не всегда комфортно. Режим работы фуникулера остался прежним — с 7.00 до 20.00. Кстати, несколько минут назад нас запустили в машинный зал, где располагаются огромные механизмы, которые и двигают вагончики фуникулера.

Уже 57 лет трудяга-фуникулер работает вверх-вниз по склону сопки Орлиное Гнездо. Некоторые историки говорят, что своим появлением во Владивостоке фуникулер обязан Никите Хрущеву.

Кстати, заработал фуникулер как раз вовремя — к очередному дню рождения Владивостока, будем надеяться, что и лето наконец в городе «заработает». Но это еще не все, дело в том, что это не единственный подарок городу ко дню его рождения от Трамвайно-троллейбусного управления. О другом мы расскажем в следующем прямом включении в программе «Вести: Приморье» в 14.25.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]