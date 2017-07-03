В Приморье проходят локальные дождевые паводки
Неустойчивый характер погоды, дожди, способствуют повышению водности рек края, прохождению маломощных локальных дождевых паводков. На большинстве рек подъемы уровня воды составляют 0,2-0,5 м. В бассейнах рек северных и отдельных западных районов края - до 1,0 метра. Все реки в берегах, опасных явлений не наблюдается, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.
Водность большинства рек края составляет 60-90% нормы. Водность близкая и до 20% больше нормы отмечается на реках северных и отдельных западных районов.
В ближайшие трое суток на большинстве рек края сохранится подъем уровня воды на 0,1-0,4 см. Выхода рек из берегов, опасных явлений не ожидается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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