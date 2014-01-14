 На бывшего генерального директора «Дальневосточной птицы» завели уголовное дело

Прокуратура Артема возбудила уголовное дело на бывшего генерального директора торгового дома «Дальневосточная птица» Алексея Сенникова по третьей части статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). С 13 июня по обращению руководства компании введена процедура банкротства (наблюдение), временным исполняющим назначен Алексей Золотарь. Рассмотрение отчета о его работе в суде назначено на 16 декабря, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Как следует из официального ответа прокуратуры Артема, данного одному из сотрудников предприятия, уголовное дело в отношении Алексея Сенникова было возбуждено 30 апреля, в настоящее время проводятся следственные действия.

Из-за просроченной задолженности по зарплате перед работниками в течение истекшего периода 2019 года прокуратура вынесла руководству ООО «ТД Дальневосточная птица» 10 представлений об устранении нарушений, 9 постановлений о возбуждении административных дел по ч. 6 ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законодательства) и объявила 8 предостережений.

«Также прокуратурой города мировому судье судебного участка № 36 в период времени с февраля по настоящее время в интересах работников указанного общества направлено 370 заявлений на общую сумму 13 481 000 рублей о взыскании просроченной заработной платы. Все заявления удовлетворены, кроме 32, которые на текущий момент находятся на рассмотрении», - говорится в ответе.

Прокуратура Артема указывает на то, что принятые меры позволили погасить задолженность по зарплате на сумму 6 840 000 рублей, но по состоянию на 17 июня долг перед работниками все еще составляет более 28 миллионов рублей, на предприятии продолжается сокращение штата. При этом кредиторская задолженность в разы выше - более 400 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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