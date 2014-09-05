В ближайшие сутки погода не порадует приморцев
В последние выходные июня Приморский край находился в зоне влияния высотного вихря, который смещался над Китаем, вдоль западных границ Приморья.
На всей территории края прошли дожди с общим количеством от 1 до 25 мм, местами выпало от 30 до 51 мм. Температурный фон не менялся: минимальные температуры воздуха составили +6...+14 °C, максимальные +12...+20 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В понедельник, 1 июля, на погоду Приморья сохранится влияние высотного вихря, который смещается с Китая, в сторону Хабаровского края. В отдельных районах пройдут дожди, но в облачных полях появятся разрывы, и день ожидается на 2–5 градусов теплее, чем накануне. Ближайшей ночью циклонический вихрь уйдет на северо-восток, дождей в крае станет меньше. Но во второй половине завтрашнего дня с северо-запада подойдет новый атмосферный фронт и в западной половине Приморья возобновятся дожди. Температурный фон в крае повысится еще на 2—4 градуса.
Во Владивостоке 1 июля облачная погода, вечером, с вероятностью около 80 %, возможен небольшой дождь. Максимальная температура +16...+18 °С, в пригороде на 2—3 градуса теплее.
В ближайшие сутки сохранится облачная погода, возможен небольшой дождь, в утренние часы туман. Свежий южный ветер. Температурный фон ожидается на уровне дня понедельника, +16...+18 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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