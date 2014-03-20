Уникальное оборудование из Германии поступило в краевую детскую реанимацию. Такой техники нет еще ни в одном медучреждении Дальнего Востока. Краевой детской больнице № 1 аппарат компаундер позволит бесконтактно смешивать лекарства и готовить специальные смеси для недоношенных младенцев. Оборудование приобретено за счет средств краевого бюджета. Аппарат, который даст крохам еще больше шансов на жизнь, увидела и наша съемочная группа.

Умный компьютер сам смешивает препараты в нужных пропорциях. Пока это лишь практика и внутри не лекарства, а простая вода. Сотрудники краевой детской больницы еще учатся. Каждое действие комментируют немецкие инженеры-разработчики. Их аппарат — компаундер — на Дальнем Востоке устанавливают впервые. Но к его появлению в больнице готовились.

Алена Бражникова, старшая медсестра отделения реанимации новорожденных: «Два года назад была в Москве на учебе. Мы мечтали об этом аппарате. Здесь все смешивается, в пакет сливается. Подсоединяется удлиняющая линия, а она идет к венам ребенка. Начинается инфузия».

Точная дозировка особенно важна, когда речь идет о подготовке так называемой «болтушки» — смеси лекарств и питательных элементов для самых крохотных пациентов.

Лорета Дейнеко Миллютад, инженер-разработчики компаундера: «Эти пациенты бывают весом 500—700 граммов. Дозировка важна. Если взрослому чуть больше дать — не страшно, но с младенцами нельзя. Поделите таблетку на восемь частей — это невозможно».

Зато компьютер справляется. Бесконтактный принцип работы исключает риск занесения инфекции. В отделении, где при пациентах даже говорить громко нельзя, любой фактор может оказаться фатальным.

Андрей Выхрестюк, заведующий краевым неонатальным центром ГБУЗ «КДКБ №1»: «Абсолютно в стерильных условиях. Исключаем участие человека в наборе и дозировке. Каждый год внедряем новые технику, которую применяют и за рубежом, и на российском уровне».

В неонатальном центре детской краевой каждый день идет борьба за недоношенных грудничков. Удается выхаживать младенцев даже с экстремально низким весом, когда на бирке чуть больше полукилограмма. Современное оборудование дает дополнительные шансы на быструю выписку.

Надежда Горелик, главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1»: «Эти аппараты будут поставлены в двух самых больших реанимационных отделениях. Наша клиника, так как является ведущей детской клиникой края, ежегодно получает средства: в том году 100 миллионов, в этом — больше 100 миллионов на новое оборудование».

Каждый компаундер стоит больше 4 миллионов рублей. В больницу поступили два. Куплены за счет краевых средств. Новую аппаратуру в работу запустят уже со следующего понедельника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]