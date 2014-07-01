Анонс на 2 июля

2 июля — День рождения Владивостока, город отметит 159 лет. Праздничные мероприятия начнутся в 11.00 с возложений венков и цветов к памятникам генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому, Якову Семёнову, далее пройдет церемония возложения цветов к стеле Город воинской славы. Днём во Владивостоке пройдет торжественное собрание, посвященное 159-й годовщине со дня основания города.

2 июля — Международный день спортивного журналиста.

2 июля — Всемирный день НЛО (День уфолога).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]