Дорогу в Кроуновку отремонтируют до конца лета
На участке дороги Корсаковка—Кроуновка в Уссурийском городском округе до конца августа будет выполнен ямочный ремонт. Об этом «Вестям: Приморье» сообщил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.
По словам руководителя предприятия, в настоящий момент на участке уже проведена выборка пучин на самых плохих участках.
«Необходимо отремонтировать 2,5 километра дороги. Сейчас выбрали пучины, затем проведем ямочный ремонт», – добавил Алексей Ширшов.
Отметим, что в настоящий момент сотрудники «Примавтодора» завершают работы на мосту через реку Кроуновка. Здесь осталось установить освещение и барьерное ограждение на подходах к мосту. Сам мост уже открыт для движения автотранспорта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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