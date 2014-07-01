Драгоценная «Шкатулка матроны» прибыла во Владивосток. Это уникальная коллекция из государственного Эрмитажа. Главный музей страны продолжает сотрудничество с Приморской картинной галереей. Именно в ее особом зале со всеми предосторожностями выставили золото Древнего Рима.

С улицы Алеутской во Владивостоке теперь можно заглянуть в сокровищницы Санкт-Петербурга. Третий год подряд государственный Эрмитаж проводит в стенах Приморской картинной галереи выставки своих шедевров. Вслед за древнегреческой вазой и античной скульптурой привезли золотые украшения Древнего Рима. Специально для них галерея отремонтировала подземный сейфовый зал.

Алена Даценко, директор Приморской государственной картинной галереи: «Это старинная дверь, которая вела в бывшее хранилище Русско-Азиатского банка. В его здании сегодня находится Приморская государственная картинная галерея. Изначально, когда строилось здание, строились сейфовые комнаты для хранения денег. И, соответственно, были меры безопасности, и вот такая дверь, впечатляющая по своей толщине. Замок, который находится под стеклом, где написано, что на него есть специальный патент, что говорит о его уникальности».

Там, где раньше хранились деньги (а многие помнят еще сберкассу на Алеутской), теперь можно увидеть «Шкатулку матроны». Матрона — это знатная дама, хозяйка римского дома. Золотые кольца, серьги с бирюзой и браслеты с гранатом могли принадлежать одной богатой особе, хотя найдены были в разных частях света. Ученые определили время их создания — III век новой эры. Выставку, как ларец с драгоценностями, открывает перстень-ключ.

Ольга Горская, научный сотрудник Отдела Античного мира государственного Эрмитажа: «Этот перстень-ключ выполнен из золота. Это не традиционный материал для таких перстней, это уникальная ситуация. Значит, эта женщина могла позволить это себе и считала, что она достойна только золотого ключа от шкатулки с драгоценностями. Можно себе представить, что же там было внутри».

Красота и роскошь Древнего Рима выполнена искусными мастерами

без какой-либо оптики, исключительно силой зрения и точных рук. Бесценная «Шкатулка матроны» — наследие золотой эпохи. Выставка пробудет во Владивостоке до конца сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]