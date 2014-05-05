Подарки Владивостоку ко дню рождения от трамвайно-троллейбусного управления — праздничный вагон и запуск фуникулера после ремонта. Максим Каленник, корреспондент: «Здравствуйте, уважаемые пассажиры, проходим в вагон. Программа «Вести: Приморье» и трамвайно-троллейбусное управление поздравляет вас с днем рождения Владивостока. Занимайте, пожалуйста, места, мы отправляемся в дорогу!»

Владивосток с трамваем уже 107 лет неразлучны. Городу нашенскому было всего 52, когда по Светланской, весело звеня, понеслись вагончики из самой Бельгии. В трамвайном депо это помнят и традиции чтут. На городские именины в честь Владивостока — праздничный литературный трамвай!

Валентина Винокурова, заведующая отделом комплектования городской библиотечной системы: «В поезде читают, потому что скучно. А в трамвае — потому, что интересно!»

- Почему многие советские и российские писатели, классики, периодически посвящали строчки трамваю?

- Трамвай — это душа любого города. Вена, по которой течет людской поток со своими мыслями, желаниями, бедами. В трамвае всегда лучше думается, вспоминается. И вообще, это ностальгическое явление.

Владивостокское трамвайное достояние — вагон еще рижского производства, на всю страну их осталось всего пару десятков.

Павел Калинин, начальник трамвайного депо: «Совершенно верно, это самый настоящий раритет. Уже 35 лет конкретно этому трамваю. Но нам удалось его восстановить, запчастей, конечно, уже не выпускают. Что-то делаем сами, другие покупаем в других городах».

А это еще более уникальный раритет дальневосточной столицы — фуникулер. Его месяц не было с нами — стоял на ежегодном профилактическом ремонте. Но ко дню рождения Владивостока горный трамвайчик заработал вновь.

Максим Каленник, корреспондент: «Уже 57 лет трудяга-фуникулер верой и правдой штурмует сопку Орлиное Гнездо. Но мало кто знает, что фуникулеров во Владивостоке могло быть два».

Исторический документ, '55-й год: утвердить намеченные комиссией места строительства двух фуникулеров. Линия-близнец, но более крутая и протяженная, должна была карабкаться почти до вершины сопки Буссе от сквера на Гайдамаке до улицы Тюменской. Но по неизвестной причине до строительства второй линии руки так и не дошли.

Светлана Латышева, директор фуникулера: «Когда была студенткой, кстати, училась как раз в электротехническом факультете и каждый день на учебу ездила на фуникулере. Кто бы мне тогда сказал, что я буду здесь работать!?»

Владивосток бережет свое вагонно-рельсовое достояние. Кстати, в этом году приморской столице обещана поставка долгожданных трамваев из Москвы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]