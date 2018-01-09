Два человека погибли в ДТП на выходных в Приморье

По данным приморской ГАИ, в субботу и воскресенье на дорогах края зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий: 14 ДТП с пострадавшими, 105 – с материальным ущербом. Два человека погибли, 17 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост по числу погибших, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Наибольшее число автоаварий зарегистрировано в воскресенье. Среди населенных пунктов выделяются Владивосток (здесь произошло 45 ДТП) и Уссурийск (17 ДТП).

ДТП с погибшими зарегистрированы в Пожарском районе и во Владивостоке.

В первом случае в результате столкновения большегруза и легкового автомобиля смертельные травмы получил 31-летний мужчина. Автоавария произошла в районе 269 км автодороги Хабаровск—Владивосток. 27-летний водитель Тойоты Калдины двигался со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. По сообщениям очевидцев, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где двигался Вольво. Пытаясь избежать столкновения, водитель Вольво был вынужден перестроиться, однако через несколько секунд Калдина вернулась на свою полосу движения, где и произошло столкновение с Вольво, перевозившим 21 тонну груза.

От удара произошла серьезная деформация кузова легкового автомобиля. На месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи, скончался пассажир Калдины. Четыре человека госпитализированы — водитель и пассажиры иномарки. На момент происшествия стаж вождения водителя легкового автомобиля составил 9 лет, в 2016 году мужчина был лишен права управления транспортным средством по части 1 статьи 12.26 (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По факту ДТП со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Кровь водителя Калдины направлена на исследование.

В городе Владивостоке в результате столкновения легковых транспортных средств погиб 44-летний мужчина. Мужчина управлял автомобилем Сузуки Свифт, при совершении разворота он не уступил дорогу Тойоте Сиента, двигавшейся во встречном направлении, спровоцировав автоаварию.Стаж вождения погибшего – 2 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году не привлекался.

По фактам происшествий проводятся проверки, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Всего по причине нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств зарегистрировано 110 ДТП (92% от общего числа ДТП). При этом в течение выходных дней сотрудниками ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности 1564 участника дорожного движения, совершивших административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru