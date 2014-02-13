Шесть лет учебы позади. Ведущая школа медицинских кадров выпустила более 500 специалистов.

Самый ответственный день прогремел для выпускников Тихоокеанского государственного медицинского университета. Более 500 человек получили свои дипломы. 65 из них с отличием. Вот он — долгожданный красный диплом. Павел Макаров — будущий сосудистый хирург. Молодой человек три года проработал в тысячекоечной больнице в отделении сосудистой хирургии. И теперь точно знает, какое направление хочет развивать и кем будет через 10 лет.

Павел Макаров, выпускник ТГМУ: «Хочу развиваться как специалист, хочу развивать направление медицины, куда я пойду. Что-то, может быть, новое привносить».

А вот его сокурсница Полина Большакова отправится на службу. Девушка обучалась на специальности «лечебное дело» в военном учебном центре. И сподвигла ее к такому решению…

Полина Большакова, выпускница ТГМУ: «Любовь к родине, то, что можно соединить не только службу в вооруженных силах, но еще и медицину».

Прежде чем приступить к работе полноценно, молодых врачей ждет аккредитация. Она начнется уже в ближайшее время. Сегодня у ребят есть огромный выбор, ведь внимание медицине — на самом высшем уровне. В этом году были приняты меры администрацией Приморского края, направленные на привлечение и закрепление молодых специалистов в системе здравоохранения.

Валентин Шуматов, ректор ТГМУ: «Это и подъемные, которые ребята получат, по прибытию в лечебное учреждение. Это и постоянные выплаты ежемесячные. Большая доля, которые едут в сельскую местность, получат миллион. Очень много в этом году предоставляется жилье. Если сразу не предоставляется, то компенсация за проживание».

На сегодняшний день Приморью требуется более 1,5 тысячи медработников.

Только в этом году на обеспечение мер соцподдержки медикам из регионального бюджета будет направлено около 300 миллионов рублей. Обеспечение кадрами является одной из приоритетных задач нацпроекта «Здравоохранение».

Напутственные слова для начинающих врачей звучали от ректора, деканов, а также наставников и родителей.

- Поздравляю вас и всего вам самого наилучшего!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]