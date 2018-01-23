Синоптики рассказали, вернется ли в Приморье лето

Портал Примпогода провел интервью с главным синоптиком края Борисом Кубаем и выяснил, чего ждать приморцам от текущего лета.

- Насколько типичной или аномальной является складывающаяся гидрометеорологическая обстановка в Приморье?

- Мы наблюдаем классический вариант летнего противостояния и противодействия двух барических образований: охотоморского антициклона и дальневосточной депрессии, базирующейся над северо-восточной частью провинции Хэйлунцзян. Эпизодически каждый из них направляет на Приморский край то барическую ложбину с дождями, то барический гребень с охотоморской прохладой, облаками и туманами на побережье. Ни то, ни другое барическое образование не имеет достаточных сил, чтобы основательно закрепиться над территорией Приморского края, но достаточно сил, чтобы пока сохранять статус-кво.

В первой пятидневке июля попытки антициклона закрепиться над Приморьем будут, скорее всего, малоуспешными, а во второй — более успешными. Тогда температура воздуха в крае повысится до нормальных летних значений, а осадки будут ослабевать и прекращаться. Побережью же от туманов пока полностью освободиться не удастся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]