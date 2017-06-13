Дожди прекратятся в Приморье лишь к концу недели

Начался второй месяц лета — июль, который принял дождливую эстафету июня. То ослабевая, то усиливаясь большую часть недели вновь, будут идти дожди. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Температурный фон по Приморью резко меняться не будет: ночью +10...+17 °С, днем +20...+26 °С, на побережье прохладнее, +13...+19 °С.

Лишь в пятницу фронты покинут край, дожди в основном прекратятся, и температурный фон повысится на 2—4 градуса.

Во Владивостоке в первую половину рабочей недели преимущественно облачно: то морось, то дождь. Фон ночных температур +12...+14 °С, днем на 2—3 градуса выше.

Во второй половине недели возможны прояснения и потеплеет на 2—5 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]