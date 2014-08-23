Приморец попался на краже продуктов и средств гигиены
Ханкайский районный суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, обвиняемому в краже с территории частного домовладения.
Ранее в дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району поступило заявление 52-летней жительницы села Астраханка о краже имущества из частного дома. В перечень похищенного имущества вошли два сотовых телефона, компьютерные колонки, предметы личной гигиены, продукты питания. Причиненный потерпевшей ущерб превысил 35 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ПК.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей. Установлено, что злоумышленник проник в дом через оконный проем, разбив стекло.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Следственным отделением ОМВД России по Ханкайскому району было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
В рамках расследования уголовного дела следователем проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, изъятие и возвращение потерпевшей части похищенного имущества. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.
Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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