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В Уссурийске суд рассмотрит дело «ртутного» миллионера

Уссурийской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя края, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 234 ч.1 УК РФ (незаконные хранение и перевозка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами). 

По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в феврале 2019 года. Действуя с целью сбыта, фигурант перевез из пос. Сибирцево в г. Уссурийск баллон с металлической ртутью массой около 14 кг. Данное вещество в дальнейшем он сбыл своему знакомому, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру. 

В ходе расследования установлено, что содержащаяся в баллоне ртуть является медленно действующим, но очень сильным ядовитым веществом кумулятивного действия, оборот которого в Российской Федерации запрещен. 

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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