 Во Владивостоке перед судом предстанет неоднократно судимый любитель «пьяной езды» 

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт в отношении ранее неоднократно судимого жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии органа предварительного расследования, спустя непродолжительный период времени после освобождения из мест лишения свободы, фигурант нарушил правила дорожного движения, за что был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Несмотря на указанные обстоятельства, не имея права управлять транспортным средством, в мае 2019 г. он вновь сел за руль автомобиля, употребив перед этим алкоголь, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Проезжая по улице Семеновской в г. Владивостоке, водитель был остановлен инспектором ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку. В связи с наличием у него явных признаков опьянения страж порядка направил нарушителя в медицинское учреждение на освидетельствование, от которого фигурант отказался, что в соответствии с действующим законодательством считается равнозначным установлению факта опьянения.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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