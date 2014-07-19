В Приморье решается проблема нехватки медицинских кадров
На вопросы ведущего программы «Вести: Приморье» Максима Бордакова о нацпроекте «Здравоохранение», методиках оказания медпомощи в Приморье и решении проблем с нехваткой врачей ответил Андрей Попов, главный врач краевой клинической больницы №1.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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