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В Приморье решается проблема нехватки медицинских кадров

На вопросы ведущего программы «Вести: Приморье» Максима Бордакова о нацпроекте «Здравоохранение», методиках оказания медпомощи в Приморье и решении проблем с нехваткой врачей ответил Андрей Попов, главный врач краевой клинической больницы №1.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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